As autoridades locais encontraram 46 cadáveres numa aldeia numa área rural da Nigéria, depois de um grupo de atiradores atacar Umogidi, no estado de Benue.

De acordo com a AFP, citada pelo Guardian, o ataque aconteceu na quarta-feira. Há suspeitas de que se trata de uma disputa entre pastores nómadas e agricultores instalados na região, centrada na discórdia sobre terras e recursos.

As autoridades locais admitem que o balanço final de mortes possa ser mais alto. “As 46 mortes resultam dos cadáveres encontrados e recuperados. Há muita gente ainda desaparecida, portanto o número de mortos pode ser maior”, disse Paul Hemba, conselheiro de segurança do governador do estado de Benue.

Não são totalmente conhecidas as motivações para este ataque à aldeia, mas Hemba explicou que têm sido registados vários confrontos em comunidades do género no último mês.