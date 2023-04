O Wrangler é, muito provavelmente, o mais radical dos jipes no mercado, que a Jeep continua a fazer evoluir para satisfazer os clientes mais exigentes. No Salão Internacional de Nova Iorque (que encerra portas a 16 de Abril), este construtor norte-americano da Stellantis apresentou a mais recente versão do modelo, que beneficiou de alterações estéticas exteriores e melhorias no interior. Além de maior conectividade, o jipe reforça ainda a sua capacidade para circular em todo-o-terreno.

A principal diferença exterior reside nas alterações ao nível da grelha, que mantém as sete divisões verticais, mas reestilizada para adoptar uma solução mais sofisticada e compatível com a electrificação de que o veículo 4×4 está a ser alvo. A nova grelha é similar à utilizada pela marca no Wagoneer e no Grand Wagoneer, com a Jeep a esgrimir o argumento técnico que a nova solução melhora a refrigeração da mecânica e respectivos radiadores.

A capacidade para lidar com situações difíceis em todo-o-terreno também foi incrementada, com os Wrangler Rubicon a montarem de série um eixo rígido mais robusto atrás, o Dana 44 HD, surgindo igualmente um guincho à frente capaz de puxar 3,6 toneladas. Mantém-se a caixa de transferência Rock-Trac com uma redução mais “curta”, a possibilidade de desligar a barra estabilizadora à frente e o sistema de bloqueamento de cubos Tru-Lok à frente e atrás. Simultaneamente, foi criada uma versão Rubicon X, ainda mais robusta, que conta com uma caixa de transferências Rock-Trac, entre outras melhorias.

O novo Wrangler passa também a oferecer uma versão Willys, mais orientada para o 4×4, mas não tão extrema quanto os Rubicon. A todos eles junta-se o Wrangler 4xe, o híbrido plug-in da família. A partir de 2025, a Jeep vai reforçar a gama com quatro modelos 100% eléctricos, um dos quais inspirado no Wrangler.

O renovado Wrangler, apresentado agora em Nova Iorque, começará a ser entregue a clientes nos EUA a partir do Verão. À Europa chegará mais tarde, quase certamente em 2024. Contudo, o construtor compromete-se a avançar com uma data precisa para o início das entregas a clientes do Velho Continente durante o 4.º trimestre de 2023.