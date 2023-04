A notícia da descontinuação de três modelos da Porsche foi avançada pela Rennlist e depois confirmada pela marca alemã, com o cutelo a ter caído sobre os modelos das gamas mais acessíveis do construtor, nomeadamente os 718 Cayman/Boxster. As vítimas foram desta vez o Boxster T, o Cayman GT4 e o Boxster Spyder.

O Boxster T é um dos modelos mais baratos da Porsche, sobretudo por estar equipado com um pequeno motor de quatro cilindros e dois litros, com 300 cv. Mas se o modelo mais acessível caiu, o mais exclusivo não foi poupado, uma vez que também o Boxster Spyder, cuja comercialização foi iniciada em 2020, deixou de ser fabricado, ele que estava equipado com um motor com seis cilindros e 4 litros, com 420 cv.

O terceiro veículo do construtor germânico a ser descontinuado foi o Cayman GT4, modelo de cariz mais desportivo, mas que monta a mesma mecânica do elegante Spyder. A “morte” destes três modelos coincide com a introdução no mercado das alterações referentes ao Model Year 2024.