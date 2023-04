Quando chega a primavera, o mundo divide-se em dois tipos de pessoas: as que adoram ver a natureza florescer e as que sofrem de alergias, como se o mundo fosse acabar. Os pacotes de lenços nascem nos bolsos dos casacos, como cogumelos, e as caixas de anti-histamínicos desaparecem, como se fossem rebuçados.

Correndo o risco de fazer uma má comparação, podemos quase dizer que os alérgenos e os pólens estão para os alérgicos como o fungo Cordycep está para os zombies de “The Last of Us”.

A diferença é que em vez do herói se chamar Joel Miller, como na série, chama-se Mitsubishi Electric e desenvolveu uma tecnologia revolucionária chamada Plasma Quad Plus, para combater os poluentes do ar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Plasma Quad Plus

Mais do que um nome futurístico, é um sistema de filtragem baseado em plasma que remove de forma altamente eficaz os 6 tipos de poluentes mais comuns no ar: bactérias, vírus, alérgenos, bolor, pó e as famosas micropartículas finas, com menos de 2,5 milionésimos de metro, mas altamente nocivas para a nossa saúde.

Contudo, dizer que é um sistema de filtragem é quase simples demais, uma vez que o que esta tecnologia da Mitsubishi Electric faz é como um verdadeiro jogo de Space Invaders em que, através do Plasma, atrai os poluentes para depois destruí-los e aniquilar qualquer odor, através do filtro desodorizante.

E não é por acaso que este sistema de filtragem é o único cujos resultados estão aprovados pela Sociedade Espanhola de Alergologia e Imunologia Clínica (SEAIC). É que a Mitsubishi Electric, além de existir desde 1921, é um dos grupos mundiais com maior número de novas patentes industriais, num compromisso constante entre a fiabilidade, inovação e eficiência energética, preocupando-se sempre em reduzir a pegada ambiental.

O melhor amigo do ambiente (e da sua carteira)

Se há algo com o qual todos concordamos é que quando estão aqueles dias de congelar os dedos dos pés, ou aquelas tardes de calor insuportável capaz de nos fazer suar das orelhas, o ar condicionado é o nosso melhor amigo.

Mas tão importante como ser o nosso melhor amigo nessas situações, é poder estar de consciência tranquila e saber que é comprovadamente, também o melhor amigo do ambiente, sendo a forma mais económica de climatização e a que causa menor impacto no ambiente.

Mas como para a Mitsubishi Electric isso não era suficiente, decidiram refrescar as ideias e inovar ainda mais – além de atingirem o coeficiente máximo de classe energética (A+++) em alguns dos modelos mais recentes, patentearam também várias tecnologias que otimizam a poupança energética, como é o caso do 3D i-see Sensor.

3D i-see Sensor ↓ Mostrar ↑ Esconder É um género de Robocop simpático que adequa o funcionamento do ar condicionado à ocupação do espaço e está sempre preocupado com a nossa temperatura corporal, bem como a dos nossos animais de estimação. Por isso, se tem em casa um ‘Bolinhas’ que no verão passa o dia de língua de fora a pingar, o ar condicionado afinal também é o melhor amigo dele. Graças à tecnologia do 3D i-see Sensor, o sistema de ar condicionado consegue identificar a temperatura de zonas específicas da nossa sala e direcionar o fluxo de ar mais adequado para cada zona. Além disso, quando o espaço não está ocupado por ninguém, o sensor adapta automaticamente as suas funções para poupar energia.

Quem é amigo, quem é?

Seja verão, inverno, outono ou primavera, a melhor parte dos novos modelos de ar condicionado é que os designers se tornaram (ainda) mais nossos amigos e desenvolveram linhas elegantes e modelos esteticamente bonitos, pensados para serem discretos e se fundirem com a decoração das casas modernas, num design sofisticado e com modernices como o sistema MELCloud, que nos permite controlar a temperatura, intensidade e tudo o que quisermos, a partir de qualquer lugar, através de smartphone ou computador.

Por isso, sempre que tiver frio, calor ou lhe subir a mostarda ao nariz por causa das alergias da primavera, lembre-se: respire fundo e ligue o ar condicionado para purificar o ar da sua casa ou do escritório, que se tiver um Mitsubishi Electric vai ficar tudo bem.