O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, iniciou esta terça-feira em Mogadíscio uma visita à Somália, assolada por conflitos e por catástrofes.

Guterres foi recebido à chegada ao aeroporto da capital somali pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Abshir Omar Huruse, de acordo com imagens publicadas nas redes sociais.

During the Holy Month of Ramadan, I always visit Muslim countries, fasting in solidarity & sharing an Iftar.

Today, I am happy to continue this tradition in Somalia.

I thank President @HassanSMohamud for the warm welcome. pic.twitter.com/cvhLwnhfOX

— António Guterres (@antonioguterres) April 11, 2023