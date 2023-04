O consenso entre os membros do Conselho do BCE está a convergir no sentido de ser anunciado mais um aumento das taxas de juro em maio, data da próxima reunião da autoridade monetária, embora seja provável que seja decidido um aumento de 25 pontos-base – o que, a confirmar-se, traduziria um abrandamento do ritmo de subida dos juros.

A agência Reuters noticia, esta quinta-feira, que a discussão continua em aberto e uma subida de 25 pontos, para 3,25%, não é ainda um dado adquirido. Mas é, nesta altura, o cenário mais provável na aproximação à reunião agendada para 4 de maio, de acordo com as cinco fontes consultadas pela agência noticiosa.

Em cada uma das últimas seis reuniões de política monetária, desde julho, o Banco Central Europeu (BCE) aumentou os juros em pelo menos 50 pontos-base (também houve subidas de 75 pontos). Essa escalada nos juros levou a taxa dos depósitos, a mais importante nesta fase, de -0,50% para 3,00%. E a expectativa dos mercados financeiros, nesta fase, é que existam mais 75 pontos-base de aumento antes de terminar este ciclo de subidas, em setembro.

O raciocínio do BCE, de acordo com a informação da Reuters, é que um abrandamento do aumento dos juros poderá fazer sentido dada a rapidez com que as taxas subiram, nos últimos meses, podendo ser oportuno dar agora algum tempo para que o efeito das subidas recentes se possa fazer sentir. Por outro lado, os dados da inflação – sobretudo a chamada inflação subjacente, que exclui energia e alimentos não-processados – continuam a justificar, para alguns governadores, que se continue a subir os juros, mesmo que a um ritmo menor.

De acordo com as fontes da Reuters, alguns membros do Conselho do BCE defendem que não haja qualquer subida dos juros – um grupo onde se incluirá o português Mário Centeno, que já pediu “paciência” para deixar atuar as subidas já feitas. Em contraste, há alguns (também um grupo mais pequeno), que insiste em mais um aumento de 50 pontos-base. A visão que reúne maior consenso é o ponto intermédio: o tal aumento de 25 pontos-base.