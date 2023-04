O ministro das Finanças, Fernando Medina, já tinha dado uma explicação sobre a ida de Laura Cravo, casada com João Galamba, da CMVM para o ministério das Finanças. Mas esta sexta-feira, o Diretor-Geral do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) do Ministério das Finanças, José Carlos Azevedo Pereira, deu esclarecimentos adicionais.

Numa nota enviada à imprensa, Azevedo Pereira procurou esbater aquela que foi uma das polémicas da semana. Porque é que Laura Cravo mudou de departamento e a sua nomeação não foi publicada em Diário da República?

O “cabal esclarecimento da realidade” do diretor do GPEARI refere que Laura Cravo saiu da CMVM para as Finanças, em primeiro lugar, devido à “limitação de recursos humanos na Administração Pública em áreas altamente especializadas como as desempenhadas pelo GPEARI, designadamente na área dos serviços financeiros”. Nestes casos, é comum fazer-se Acordos de Cedência de Interesse Público (ACIP) “para prover alguns lugares”. Desde 2007 foram “vários”. Neste momento, revela, em 38 posições contam-se 6 ACIP nos quadros do GPEARI. E estão concentrados no departamento de serviços financeiros.

