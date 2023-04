Lula da Silva culpou recentemente os Estados Unidos e a União Europeia por terem contribuído para a guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo, o Presidente brasileiro tem-se aproximado da China, tendo visitado o país na semana passada e, na ocasião, reiterado que Brasília e Pequim estão unidos na resolução do conflito. O Brasil também não vira costas à Rússia — o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, visitou, esta segunda-feira, a capital brasileira e esteve reunido com o chefe de Estado.

O Brasil já assumiu que quer juntar um grupo de países neutrais para chegar a uma resolução do conflito, que dura há mais de um ano. Lula da Silva esteve não só na China, como também nos Emirados Árabes Unidos, para enfatizar a importância do fim da guerra na Europa. Paralelamente, o Presidente brasileiro insiste que a Ucrânia poderá ter de ceder em termos territoriais, tendo dado como exemplo a Crimeia. Uma posição que colide com a do Ocidente, que continua a acreditar numa vitória ucraniana, contribuindo para isso com a entrega de armamento e com o treino de militares.

Esta segunda-feira, o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, quebrou o silêncio e reagiu às declarações recentes de Lula da Silva sobre a guerra na Ucrânia e o envolvimento dos EUA e da União Europeia no conflito. Citado pela Folha de São Paulo, o responsável atacou o Presidente do Brasil, dizendo que é “profundamente problemática” a forma como o país está a lidar com a guerra na Ucrânia. “Sugeriu que os Estados Unidos e a Europa de alguma forma não estão interessados na paz ou que partilham a responsabilidade na guerra.”

