Mais de 50 mil pessoas abandonaram o território nos últimos tempos. Há muitas casas à venda e ninguém as compra. Há trincheiras em praticamente toda a fronteira terrestre e até perto de praias. A desconfiança de que a guerra vai chegar à Crimeia é real. “Vários movimentos de resistência estão a planear uma luta secreta, ao estilo de guerrilha”, relata, em declarações ao Observador, Tamila Tasheva, representante permanente da Crimeia junto ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O medo já parece estar instalado entre as autoridades pró-russas e surge acompanhado pelas notícias de que a contraofensiva ucraniana estará prestes a começar. “Não podemos subvalorizar o inimigo”, afirmou nos últimos dias o líder escolhido por Moscovo, Sergei Aksyonov. Apesar de ter garantido que não haverá qualquer “catástrofe” e que a defesa militar da península está pronta para responder a qualquer ataque, o desfile tradicional do 9 de maio (o Dia da Vitória na Rússia, que comemora a derrota da Alemanha nazi e a vitória dos aliados na II Guerra Mundial) deste ano foi cancelado em todo o território da Crimeia.

O líder pró-russo da Crimeia justificou o cancelamento após uma análise que obrigou a que se decretassem “medidas de segurança” adicionais. Não foi a única medida de precaução tomada nos últimos tempo. Em poucas semanas, as autoridades que administram a península fizeram trincheiras e formaram fortificações perto da fronteira, mostram as imagens de satélite recolhidas pelo Washington Post. A cidade de Medvedivka, perto do território ucraniano, foi completamente cercada.

