Jacob Stevens tinha 13 anos. Tomou cerca de seis vezes mais do que a dose recomendada de Benadryl, um conhecido anti-histamínico, e passou os últimos seis dias de vida em coma, internado num hospital de Columbus, no estado americano do Ohio.

Quando finalmente morreu, no passado dia 12 de abril, os pais contactaram os jornais locais e revelaram a causa de morte do filho: intoxicação motivada por um popular desafio da rede social TikTok, o “Benadryl Challenge”.

Jacob estava em casa com amigos, que o filmaram a fazer o desafio, que consiste em ingerir mais de uma dúzia de comprimidos, os suficientes até começarem a surgir alucinações. Também terão captado em vídeo as convulsões que o rapaz teve — a partir daí, foi um caos, com Jacob a ser levado de ambulância para o hospital, de onde nunca voltaria a sair.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.