É o cumprir de uma promessa. Cristiano Ronaldo, Sara Sampaio, Justin Bieber, Bill Gates e Lady Gaga são alguns dos nomes que perderam o selo azul depois de o Twitter o retirar àqueles que se recusaram a pagar. Mas existem três exceções.

Foi o próprio Elon Musk, dono da rede social, que disse que está a pagar para que as contas de três figuras públicas mantenham o selo azul: o jogador de basquetebol LeBron James, o escritor Stephen King e o ator William Shatner. As razões por detrás da escolha do trio ainda não foram reveladas.

I’m paying for a few personally — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Just Shatner, LeBron and King — Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2023

No final de março, LeBron James, que tem mais de 52 milhões de seguidores no Twitter, afirmou que iria ficar sem o selo azul, uma vez que não estava disposto a pagar por ele. Contudo, esta quinta-feira o The Verge escreveu que um funcionário da rede social enviou um email ao basquetebolista norte-americano para lhe oferecer uma “subscrição complementar gratuita” do serviço pago Twitter Blue em “nome de Elon Musk”. Ao mesmo site, um representante de LeBron James confirmou que o jogador não está a pagar pela verificação.

Welp guess my blue ✔️ will be gone soon cause if you know me I ain’t paying the 5. ????????‍♂️ — LeBron James (@KingJames) March 31, 2023

Por sua vez, o Stephen King mostrou-se surpreso pelo facto de a sua conta dizer que assinou o serviço Twitter Blue e deixou uma garantia: “Não o fiz”. “A minha conta do Twitter diz que dei um número de telemóvel. Não o fiz”, acrescentou. O tweet do escritor mereceu uma resposta de Elon Musk, que escreveu somente “não tens de agradecer, namaste“.

You’re welcome namaste ???? — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

O selo azul era uma marca distintiva que servia para verificar a identidade do utilizador e que só estava disponível para certas personalidades que a obtinham mediante determinados critérios, entre eles a notoriedade. Agora, serve para sinalizar os utilizadores que estão dispostos a pagar oito dólares por mês para ter essa distinção e acesso a vantagens do Twitter Blue, entre elas mais visibilidade e menos anúncios. Esse serviço pago do Twitter chegou a Portugal em fevereiro, com um custo de 8 euros/mês (na versão web) e 11 euros/mês (para Android e iOs).