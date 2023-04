Os proprietários da revista alemã que publicou uma “entrevista” com campeão de Fórmula Um, Michael Schumacher, realizada a partir de respostas geradas pela inteligência artificial demitiram a editora responsável pela publicação pediram desculpa à família do piloto alemão. Schumacher, que tem atualmente 54 anos, nunca mais foi visto em público desde que sofreu um grave acidente de sky em dezembro de 2013 que o atingiu na cabeça

A família tem mantido total privacidade sobre o seu estado de saúde e um acesso muito restrito ao piloto, mas há notícias de que se encontra num estado vegetativo.

Magazine editor sacked over AI-generated Michael Schumacher interview https://t.co/Udcz2IOYLo — The Guardian (@guardian) April 22, 2023

A capa da última edição da Aktuelle mostrava um Schumacher sorridente com o título: “Michael Schumacher, a primeira entrevista”, com a nota de: “parece enganadoramente real”. Só quando se lia o artigo interior é que ficava claro que as citações atribuídas ao piloto alemão eram produzidas pela inteligência artificial.

Entre as citações produzidas pelo chat de inteligência artificial em nome de Schumacher estavam frases como: “A minha vida mudou totalmente desde o acidente. Foi um período terrível para a minha mulher, para os meus filhos e para a toda família”; “fiquei tão ferido com tanta gravidade que fiquei deitado durante meses numa espécie de coma artificial, porque de outra forma não teria aguentado”-

A família do piloto alemão tinha revelado a intenção de processar a revista semanal Die Aktuelle, detida pelo grupo de media Funke. A empresa já se desculpou através de um comunicado publicado no site institucional nos seguintes termos:

“Este artigo de mau gosto e enganador nunca devia ter sido publicado. De forma alguma cumpre os padrões do jornalismo que nós — e os nossos leitores — esperamos de um editor como a Funke”, escreve a diretora executiva das registas do grupo. Bianca Pohlmann considera por isso que é preciso tirar uma consequência pessoal imediata da publicação da dita “entrevista” e anuncia a demissão da editora-chefe, Anne Hoffmann que tinha a responsabilidade editorial pela publicação desde 2009.