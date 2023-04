Há voos no aeroporto de Beja sem controlo alfandegário por falta de pessoal. A situação já decorre há vários anos, mas só agora é que a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) está a procurar resolver o assunto. O caso foi relatado no jornal Público este sábado.

O posto aduaneiro, que pertence à jurisdição da Alfândega de Faro, está a funcionar sem pessoal permanente, o que significa que nem todos os movimentos de pessoas e mercadorias transportados nos jatos privados e nos voos comerciais são alvo de verificação alfandegária.

De acordo com o jornal, a situação acontece desde que o posto foi criado, em 2013, mas só agora é que a AT lançou um concurso interno para recrutar mais trabalhadores para o posto de Beja, um dia depois de o Ministério das Finanças ter recebido questões do jornal sobre o assunto.

A falta de fiscalização — seja de mercadorias ilícitas, produtos contrafeitos ou droga — põe em risco o controlo da fronteira externa de Portugal e da União Europeia.

O mesmo jornal recorda que a situação que decorre em Beja é semelhante ao que se passava no aeródromo de Tires até 2021, quando veio a público que um jato privado com 500 quilos de cocaína apreendido no Aeroporto Internacional de Salvador, no Brasil, tinha como destino final o aeródromo português. Só depois desse episódio, altamente mediático, é que a AT decidiu colocar uma equipa permanente em Tires.