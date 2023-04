A Cupra continua a investir fortemente na mobilidade eléctrica e na sua gama de veículos a bateria, que arrancou com o Born, modelo compacto e similar ao ID.3 que já está disponível no mercado. O construtor desportivo da Seat SA reforçou agora a oferta com o Tavascan que revelou em Berlim, um SUV de maiores dimensões concebido sobre a mesma base do ID.5, mas com mais salero, o que na indústria automóvel é sinónimo de sofisticação e agressividade.

O Tavascan, com 4,644 m de comprimento, é 6,2 cm mais longo do que o ID.5 (4,582 m), mas é igualmente 2,2 cm mais baixo, o que o coloca mais próximo do conceito de crossover, ou seja, mais esguio e menos volumoso do que os SUV convencionais. Apesar de ser mais comprido, o SUV da Cupra não deverá oferecer mais espaço interior do que o seu rival da VW, uma vez que possui a mesma distância entre eixos (2,766 m) e anuncia uma mala ligeiramente menos volumosa (540 contra 549 litros).

Em termos mecânicos, e tal como acontece com o ID.5, que propõe aos seus clientes duas versões com apenas tracção atrás com potências de 174 e 204 cv, para depois a versão GTX montar dois motores eléctricos, um em cada eixo e colocar à disposição do condutor 299 cv, também o novo Tavascan disponibiliza versões para todos os gostos, mas sempre com potência acrescida. De momento, o Tavascan promete a versão Endurance que extrai 286 cv do motor traseiro, para a versão Tavascan VZ ir mais longe e atingir 340 cv, uma vez que alia à unidade posterior com 286 cv uma outra, com 109 cv, à frente. A bateria disponível tem sempre 77 kWh de capacidade em todas as versões, contudo a recarregar a apenas 135 kW em corrente contínua.

O interior parece mais robusto e com melhores materiais, mais próximo do Audi Q4 e-tron do que o VW ID.5, e deverá usufruir do mesmo tipo de equipamento, do painel central com 15” ao pequeno ecrã (com apenas 5,3 “) que faz de painel de instrumentos, como é habitual na maioria dos modelos com esta plataforma MEB do Grupo VW. O SUV com linhas de coupé da Cupra, com uma estética que a marca descreve como “intimidatória e misteriosa”, deverá ainda beneficiar das mais recentes ajudas à condução do grupo alemão, da mesma forma que instala os motores mais modernos e mais eficientes, graças a ímanes mais potentes e secção do fio de cobre utilizado no enrolamento mais grossa.

Se o Tavascan passa a ser o maior eléctrico da Cupra, é igualmente o primeiro que não é produzido na Europa – nem em Barcelona, nem em Zwickau, na Alemanha. O construtor espanhol opta por produzi-lo na China, na fábrica de Hefei, certamente para beneficiar dos menores custos de produção. A fabricação será iniciada no final de 2023, pelo que a chegada ao nosso país não deverá acontecer antes dos primeiros dias de 2024, por valores a anunciar mais próximo do arranque da comercialização. Recorde em baixo como foi a apresentação do SUV da Cupra: