Ivete Sangalo, Calema e Ana Castela são alguns dos artistas que vão atuar na Queima das Fitas de Coimbra, que decorre de 19 a 26 de maio, na Praça da Canção.

“Este cartaz, acima de tudo, foi construído a pensar no aumento de investimento da parte da Queima das Fitas de Coimbra, porque acreditamos que a Queima das Fitas deve evoluir em vários campos e, acima de tudo, trazer nova variedade musical. […] Tentámos ao máximo que este cartaz e estas noites cheguem a um maior número de pessoas de Coimbra e fora de Coimbra, disse esta quarta-feira durante a apresentação do cartaz musical, no Fórum Coimbra, o coordenador geral da Queima das Fitas de Coimbra deste ano, Carlos Missel.

O primeiro dia, 19 de maio, conta com a presença de Linda Matini e Calema na Queima das Fitas de Coimbra. Já as bandas Anaquim e Os Quatro e Meia atuam no dia seguinte. No programa constam também as atuações de Bispo e T-Rex, no dia 21 de maio, e X-Tense e Slow J, no dia seguinte.

Depois do Cortejo da Queima das Fitas, no dia 23 de maio, está prevista a animação de Miguel Bravo e as Senhoritas, seguido de Quim Barreiros. O dia 24 de maio fica a cargo de Gustavo Mioto e Ana Castela.

Já no dia 25, o programa conta com Ivete Sangalo, sendo que, para fechar a semana de festividades, sexta-feira, dia 26 de maio, sobe ao palco Mizzy Miles e Kevinho.

“Como o concerto da Ivete Sangalo será um concerto diferente, longo, será a única artista a atuar no dia [25 de maio]”, explicou, Carlos Missel.

De acordo com o coordenador geral da Queima das Fitas de Coimbra 2023, a venda de bilhetes gerais tem esgotado sempre, tendo sido já vendidos cerca de 7.000 bilhetes gerais. Na quinta-feira vão ser vendidos os últimos 2.000 bilhetes gerais online.

Carlos Missel admitiu uma procura “muito acentuada”, assim que a comissão organizadora anunciou a vinda de Ivete Sangalo ao evento. “Foi um fenómeno. Acreditamos que nesse dia o recinto esteja completamente cheio”, frisou.

A lotação máxima do recinto da Queima das Fitas de Coimbra é de 25.000 pessoas. Só para 25 de maio, dia em que atua a cantora brasileira, já foram vendidos cerca de 8.000 bilhetes pontuais.

Questionado acerca do feedback para esta edição, Carlos Missel afirmou que, quer a venda de bilhetes gerais, quer a de bilhetes pontuais, está a “superar” as expectativas. O Fórum Coimbra é parceiro do evento.