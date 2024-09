"Quem disse que nada acontece em Coimbra?" Há uma "atitude imparável" a transformar a cultura desta cidade

Estamos no Pátio da Inovação, outrora Pátio da Inquisição. O horror transformado em possibilidade, legado judaico musealizado no antigo Tribunal do Santo Ofício através da exposição JUDEUS DE COIMBRA | da tolerância à perseguição | memórias e materialidades (até 31 de dezembro; entrada livre). Na outra esquina, Zé serve pregos no Restaurante O Pátio, “inaugurado no dia em que o Cristiano Ronaldo nasceu”, diz-nos com o seu bigode compacto. Cristiano, autor de um golo muito ansiado na vitória de Portugal sobre a Croácia, no arranque da Liga das Nações, aparece nesse preciso momento a falar para as televisões, cruzando dois mundos improváveis, entre os copos de cerveja que saem das mãos de Zé e uma finalização de primeira servida no ponto, cortesia de Nuno Mendes no Estádio da Luz.

Deixámos o balcão do restaurante para caminhar para outra esquina, aquela onde mora o Centro de Artes Visuais (CAV) e, a partir de 28 de setembro, onde morarão também as exposições Radical Papers, sobre a cultura punk rock que atravessou as décadas de 60, 70, 80 e 90, e a mostra individual da artista Cristina Mateus. Porém, nessa noite fria de início de setembro, era outro o motivo que nos levava até ao CAV: o cine-concerto de João Mortágua, Luís Pedro Madeira, Gonçalo Parreirão e Ismael Silva a partir do filme The Wind (1928), obra prima do cinema mudo do realizador sueco Victor Sjöström. O quinteto juntou-se em 2022 para musicar a peça Cabaret Vian, comemorativa dos 30 anos da companhia de teatro A Escola da Noite e a experiência correu tão bem que, a partir desse momento, seguiram-se vários cine-concertos.