As autoridades no Japão retiraram no domingo um piano que tinha sido disponibilizado numa rua em Kakogawa, apenas seis meses depois de o terem colocado à disposição do público. O motivo? Era utilizado durante demasiado tempo e fazia muito barulho.

O piano tinha sido reaproveitado – estava antes num jardim de infância – e instalado na principal estação ferroviária de Kakogawa, no oeste do Japão. Segundo contaram as autoridades locais ao The Guardian, muitos dos utilizadores ultrapassaram largamente o limite de tempo de utilização de 10 minutos, tendo uma pessoa chegado a ficar durante cerca de uma hora no piano. Outras aproveitaram o instrumento de teclas para “cantar alto” ou “tocar com grande intensidade”, incomodando quem circulava na estação.

Os pianos são divertidos e colocam um sorriso na cara das pessoas”, disse uma jovem à agência de notícias do Japão NHK, citada pelo The Guardian. “Só espero que outras pessoas tenham boas maneiras para que os que estão noutras estações não tenham de ser retirados.”

Outro jovem confessou à agência de notícias que estava bastante triste por ver o piano partir e que estava grato por ter consigo tocar o instrumento antes deste ser retirado. “Espero que os pianos de rua sejam colocado em todo o Japão”, disse.

As autoridades de Kakogawa não descartaram a hipótese de colocar o piano noutro local, onde não “choque” com passageiros de comboio nem anúncios da estação. Outra opção poderá ser a disponibilização do instrumento para músicos de rua por um período limitado.