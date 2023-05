Em contagem decrescente para a coroação do Rei Carlos III, recordamos a cerimónia que aconteceu quase 70 anos antes — falta menos de um mês para podermos fechar essa data redonda. A 2 de junho de 1953, era a sua mãe, Isabel II, quem entrava na Abadia de Westminster para ser coroada Rainha de Inglaterra.

Foi o primeiro grande evento mundial a ser transmitido pela televisão a nível internacional, uma decisão com que a Rainha resolveu andar para a frente depois de uma longa ponderação, por acreditar que as câmaras podiam quebrar a mística da monarquia — e apesar da forte oposição apresentada por Winston Churchill, então primeiro-ministro. Foi, na altura, a maior e mais complexa transmissão na história da televisão inglesa.

Em janeiro de 2018, no ano em que completariam 65 anos desde a cerimónia, Isabel II revelou pela primeira vez detalhes pormenorizados desse dia para “The Coronation”, um documentário de 4 horas produzido pela BBC e conduzido pelo jornalista Alastair Bruce, especializado em assuntos da realeza.

Nele, é contada a história da coroa de St. Edward, que remonta ao século XI. A versão atual foi usada pela primeira vez na coroação do Rei George VI, em 1937. Isabel II usou-a apenas uma vez, no momento da sua própria coroação. Com o considerável peso de 1 quilo e 600 gramas, a Rainha confessou no documentário que não conseguia baixar a cabeça com ela posta. “Tem de ser o papel a vir até ao nível dos nossos olhos”, confessou.

Já a carruagem real, na qual seguiu o trajeto entre o Palácio de Buckingham e a abadia de Westminster, foi descrita por Isabel II como “horrível”, acrescentando: “Não é muito confortável. Definitivamente não é boa para viajar, além de que os cavalos não aguentariam viagens maiores do que aquela que fiz, devido ao peso da carruagem”.

