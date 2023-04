Foi a 2 de junho de 1953 que no Reino Unido aconteceu a última cerimónia de coroação. Isabel II, Rainha aos 27 anos, com toda a pompa que o momento exigia e na primeira vez em que tal solenidade foi transmitida pela televisão. A 6 de maio de 2023, Carlos III, que sucedeu à mãe no trono, terá a sua própria coroação, comprometido a manter a tradição e, simultaneamente, a fazer desta uma cerimónia do presente. Se há 70 anos o evento em Westminster demorou três horas e teve oito mil convidados, este ano está previsto que demore apenas uma hora e conte com duas pessoas no interior da Abadia.

Desde que o Rei ascendeu ao trono têm sido muitas as novidades e primeiras experiências do soberano no seu novo papel, acompanhado pela rainha consorte, Camila. E desde que a data da coroação foi decretada seguiram-se meses de preparação. Entre as novidades há o convite e os convidados, as músicas e as joias, os símbolos e os veículos e ainda os participantes. Serão três dias de celebração, entre 6 e 8 de maio, com o último como feriado nacional. Recordamos aqui as notícias, curiosidades e momentos essenciais que ao longo dos últimos meses se destacaram no ainda breve reinado de Carlos III, uma espécie de contagem decrescente para a coroação.