O resultado líquido da Galp Energia aumentou 62% para 250 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, de acordo com os dados divulgados pela petrolífera esta sexta-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Galp indica que o resultado líquido do trimestre numa base ajustada (‘RCA’, excluindo eventos não recorrentes e o efeito ‘stock’) “reflete impostos de 389 milhões de euros, incluindo 14 milhões relativos à taxa temporária brasileira sobre as exportações de petróleo e 46 milhões de euros da ‘windfall tax‘ ibérica”, aplicada aos chamados lucros excessivos.

“Os resultados da Galp no primeiro trimestre refletem um forte desempenho operacional, nomeadamente no [segmento] ‘industrial & midstream’ e nas atividades comerciais. A geração de ‘free cash flow’ foi robusta, de 352 milhões de euros, permitindo uma redução da dívida líquida no período em 214 milhões de euros”, salienta a empresa.

Os resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) ajustados subiram para 71 milhões de euros, “suportado por uma recuperação global nos volumes de petróleo, nomeadamente no segmento da aviação B2B, que já se encontra próximo dos níveis pré-pandemia”.