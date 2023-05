Através do telescópio James Webb, os astrónomos da NASA obtiveram fotografias de uma cintura de asteróides em redor da estrela Fomalhaut, localizada a 25 anos-luz da Terra na constelação Piscis Austrinus (Peixe Astral). E não só: também descobriram vários anéis de poeira.

De acordo com uma nota no site da NASA, as fotografias permitem ver a “poeira produzida em colisões entre planetesimais, estes que são remanescentes do próprio sistema solar”.

A estrela é formada por vários anéis de poeiras que estão a 20 mil milhões de quilómetros de distância. Apesar de o primeiro anel de poeira da Fomalhaut já ter sido detetado, o James Webb permitiu ver as restantes. “Podemos ver as cinturas internas que nunca tínhamos visto antes”, lê-se no comunicado.

Os astrónomos consideram que esta descoberta pode ajudar a perceber como é que o sistema solar foi formado.