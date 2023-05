Foi perto de Bakhmut, o epicentro da guerra na Ucrânia, que esta terça-feira morreu mais um jornalista. A morte de Arman Soldin, jornalista da AFP, foi testemunhada por dois colegas seus da agência de notícias. A equipa encontrava-se a acompanhar soldados ucranianos e, durante um ataque russo, um rocket caiu perto da zona onde Soldin estava deitado. O jornalista, coordenador da equipa de vídeo da AFP, tinha 32 anos e morreu no local.

Os repórteres estavam em Chasiv Yar, no leste da Ucrânia. Arman Soldin tinha 32 anos, nacionalidade francesa e origem bósnia, e nasceu em Sarajevo. O resto da equipa saiu ilesa do ataque.

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today.

All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry

