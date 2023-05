O ex-secretário de Estado adjunto das Finanças não tem registo de ter participado na primeira reunião entre o então presidente da Parpública e o novo Governo do PS no final de 2015, na qual foi discutida a privatização da TAP executada pelo Executivo de Passos Coelho.

A presença de Ricardo Mourinho Félix nessa reunião, realizada a 9 de dezembro de 2015, tinha sido sinalizada pelo ex-presidente da Parpública, empresa do Estado que era acionista da TAP, durante a sua audição na comissão de economia e obras públicas do Parlamento. Segundo Pedro Ferreira Pinto, estiveram presentes os ministros Pedro Marques (Infraestruturas) e Mário Centeno (Finanças), os secretários de Estado, Guilherme d’Oliveira Martins e Ricardo Mourinho Félix (que viria a ficar com a tutela da Parpública), entre vários membros dos gabinetes.

Duas semanas depois, Mourinho Félix invoca as suas notas pessoais e apontamentos para desmentir a sua presença. “Não estive nesse reunião, pelo que pude perceber”, afirmou contrariando o ex-presidente da Parpública que está a ser ouvido também esta terça-feira na comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão pública da TAP.

O ex-secretário de Estado de Mário Centeno recorda uma reunião com Pedro Ferreira Pinto realizada a 22 de dezembro de 2015 e uma outra a 13 de janeiro de 2016. Quando questionado pelo deputado do PSD, Hugo Carneiro, sobre o uso dos fundos Airbus na capitalização realizada pelos acionistas privados, Mourinho Félix é categórico. Só teve conhecimento da existência dos fundos Airbus e da sua utilização por David Neeleman na capitalização da TAP em fevereiro deste ano, pela imprensa.

Nada foi transmitido na passagem de pastas entre governos sobre a TAP, nem nada foi referido pela Parpública quando foi abordado o processo de reconfiguração da privatização da empresa. “Presumo que não terão considerado um tema relevante”, manifestando desconhecer ainda a configuração exata da operação (que tem sido questionado pelos socialistas).

Na sua audição na mesma comissão, Pedro Ferreira Pinto confirmou que, no resumo feito aos novos governantes socialistas, não terá entrado na especificação da origem dos fundos Airbus porque era, do seu ponto de vista, à data, “um não tema”. Mas assegurou que a informação estava explicitada nos documentos transmitidos ao Governo socialista

Sobre a estranheza manifestada pelo ex-presidente da Parpública por não ter sido chamado a prestar mais esclarecimentos sobre a privatização da TAP, o ex-secretário de Estado lembra que foi o próprio Pedro Ferreira Pinto a indicar que ia renunciar ao cargo, e que tendo estado envolvido na privatização do PSD/CDS, que o Governo PS queria reverter parcialmente, preferia não acompanhar a recompra, remetendo o dossiê para outro administrador, José Manuel Barros.