O presidente da Parpública à data da privatização da TAP fechada em novembro de 2015 pelo segundo Governo de Passos Coelho garante que passou toda a informação sobre a operação aos governantes socialistas que tomaram posse em dezembro desse ano (por via da solução política da geringonça). Pedro Ferreira Pinto revelou esta quarta-feira no Parlamento a realização de uma reunião a 9 de dezembro onde estiveram os ministros Pedro Marques (Infraestruturas) e Mário Centeno (Finanças), os secretários de Estado, Guilherme d’Oliveira Martins e Ricardo Mourinho Félix (que viria a ficar com a tutela da Parpública) e vários membros dos dois gabinetes.

Um dos temas da reunião era a TAP, que, na altura, era um assunto muito mediático com a oposição socialista à venda de 61% a privados fechada por um Governo que só esteve em funções durante um mês. O então presidente da Parpública levou um dossiê com as peças mais importantes da operação e uma pen com toda a informação e estava preparado para fazer um resumo da privatização da TAP aos ministros que acabaram de chegar. Pedro Pinto, que respondia a perguntas da comissão parlamentar de economia (mas que será também ouvido na comissão de inquérito), conta que explicou a operação numa apresentação e que depois lhe pediram um resumo ao qual se seguiu um período de 20 minutos de perguntas e respostas. E confessa que até ficou confuso quando lhe perguntaram logo no início se tinham direito a ter a informação.

O então presidente da Parpública estava de saída do cargo, mostrou-se disponível para responder a todas as dúvidas que surgissem no novo Governo sobre a privatização da TAP — que os socialistas queriam reverter. E confessa “com algum espanto” que nunca mais foi contactado sobre a operação anterior. Pedro Pinto ficou na presidência da Parpública até abril de 2016, a pedido de Ricardo Mourinho Félix, a fazer a transição de pastas, que demorou algum tempo. Desde dezembro de 2015 que o Executivo estava a braços com a resolução do Banif e com todas as consequências desta situação, incluindo a comissão parlamentar de inquérito.

