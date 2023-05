A parceria entre a União Europeia (UE) e o Brasil está a ser relançada e Brasília está disponível para restabelecer o diálogo como o bloco europeu, concluiu uma delegação do Parlamento Europeu, que visitou o país.

A comissão do Parlamento Europeu (PE) para as Relações com o Brasil terminou esta quarta-feira uma deslocação ao país com o acordo comercial UE-Mercosul na agenda dos encontros.

O eurodeputado José Manuel Fernandes (PSD), que preside à comissão europarlamentar, salientou, em comunicado, que a parceria estratégica UE-Brasil “está a ser relançada”.

“O Brasil também está de volta como ‘global player’, no âmbito multilateral, traçando o seu próprio rumo entre as potências no novo contexto geopolítico”, disse o social-democrata, reforçando: “Se não ocuparmos o nosso espaço geopolítico, alguém o vai ocupar, e a China já está há muito a fazê-lo”.

Em relação ao acordo UE-Mercosul, Fernandes apelou ao aproveitamento da “atual janela de oportunidade para levar a bom termo as negociações sobre o Acordo de Associação”, acrescentando esperar que, apesar de ser difícil, possa ser alcançado “antes da próxima cimeira UE-CELAC [Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos], prevista para 17 e 18 de julho, em Bruxelas”.

Por seu lado, o eurodeputado João Albuquerque (PS) considerou que a próxima presidência espanhola do Conselho da UE (junho a dezembro) oferece “uma janela de oportunidade política”, a que se soma “um novo ímpeto do governo de Lula da Silva e uma maioria no Parlamento e no Conselho Europeu para avançarmos com a assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul”.

“Este acordo, que é um dos mais progressistas já desenhado, contempla os princípios de cooperação económica e comercial entre os dois blocos, e que fomentam as bases de acordos também na cooperação política, social, ambiental e do desenvolvimento sustentável”, salientou também em comunicado.

Em 28 de junho de 2019, a UE e os países membros do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) concluíram um acordo comercial de princípio, que até agora ainda não foi concluído.