Um incêndio em cinco ‘bungalows’ em Carregal do Sal, no distrito de Viseu, deixou este domingo 15 moradores desalojados, o que levou à intervenção do município para encontrar locais para pernoitarem.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal, Filipe Lopes, adiantou à Lusa que o incêndio deflagrou à tarde num dos ‘bungalows’ do parque de campismo, propagando-se a outros quatro alojamentos.

“Houve um ferido ligeiro, que foi transportado para o hospital, e 15 desalojados, entre os quais duas crianças, mas já foram realojados pelo município”, acrescentou Filipe Lopes.

O presidente da Câmara de Carregal do Sal, Paulo Catalino Ferraz (PS), disse à Lusa que esteve presente no local, assim como os serviços de proteção civil.

“Tínhamos algumas pessoas com necessidade de realojamento, o que está garantido pelo serviço de Ação Social da câmara, que assume as questões de realojamento e de alimentação”, afirmou, referindo que estes cidadãos (moradores permanentes no parque de campismo) ficam alojados temporariamente em espaços da Junta de Freguesia de Parada e do município.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Paulo Catalino Ferraz informou que na segunda-feira será feito o rescaldo do incêndio e a verificação dos ‘bungalows’ com os serviços de proteção civil e fiscalização para verificar as condições de habitabilidade: “Será um levantamento mais exaustivo.”

“Há pessoas que poderão ir [segunda-feira] para casa de outros familiares. Nesta fase, queríamos dar resposta a esta situação de emergência e amanhã faremos o resto, com condições para câmara assumir tudo o que for necessário”, garantiu o autarca.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões, o alerta para o incêndio foi dado às 13:34 e estiveram no local 34 operacionais, apoiados por 12 veículos.