Anualmente, a Microsoft faz uma conferência dedicada a programadores, a Build, onde revela novas ferramentas de desenvolvimento para esta área. Na edição de 2023, a inteligência artificial (IA) é, como seria de esperar, o tema dominante, depois de o próprio CEO, Satya Nadella, ter dito no início do ano que a companhia quer implementar esta tecnologia em todos os produtos.

E, nos últimos meses, é isso que tem feito: primeiro com o lançamento de um navegador Edge com a presença de um Bing com IA e mais tarde com a apresentação de uma barra de tarefas para o Windows também com esta tecnologia. Desta vez, entre uma série de ferramentas com IA e uma longa lista de anúncios a pensar em quem desenvolve aplicações, surge o anúncio de um copiloto com IA que vai ocupar ainda mais espaço no Windows, o sistema operativo desenvolvido pela empresa.

Ao falar num copiloto, a empresa refere-se a uma aplicação que usa grandes modelos de linguagem, como é o caso do GPT-4, para conseguir responder a pedidos complexos dos utilizadores.

“O Windows é a primeira plataforma de PC a anunciar um assistente centralizado de IA para os clientes”, diz a tecnológica. O Windows Copilot vai estar disponível em modo ‘preview’ no Windows 11 a partir de junho. A empresa explica que esta ferramenta vai colocar o chat do Bing e as capacidades de pesquisa na lateral direita do ecrã. Ou seja, em vez de o utilizador ter de abrir o navegador caso precise de pesquisar alguma coisa com este motor de pesquisa com IA, basta aceder ao ícone do Copilot.

É ainda explicado que esta ferramenta vai dar respostas personalizadas e ajudar os utilizadores com ações no Windows 11, incluindo com mudanças de definições, a encontrar uma playlist específica ou a abrir determinado programa no computador.

Os utilizadores do sistema operativo Windows também vão encontrar, em breve, uma área dedicada à IA na loja de aplicações. A AI Hub vai ser uma área da Microsoft Store que estará dedicada apenas a experiências de inteligência artificial. Fica prometida a disponibilidade geral para breve, com o intuito de criar um local para “descobrir, aprender e experimentar os benefícios diários da IA”.

No exemplo dado pela empresa é visível uma aplicação para edição de fotografias com recurso à IA ou opções para as redes sociais. Os programadores que estejam a trabalhar no desenvolvimento de serviços ou aplicações com IA vão poder submeter as suas aplicações à Microsoft, para tentar conquistar um espaço nesta “montra”.

A ligação entre a OpenAI, a criadora do ChatGPT, e a Microsoft, uma das principais investidoras da empresa de AI, continua a solidificar-se. No Build, foi anunciado que o Bing vai ser o motor de pesquisa pré-definido quando os utilizadores fazem algum pedido ao ChatGPT.

Por enquanto, só os utilizadores da versão paga do ChatGPT é que vão dar pela diferença, mas há planos para alargar esta questão também aos utilizadores da versão gratuita do serviço de conversação.