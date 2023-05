O primeiro-ministro timorense felicitou esta quarta-feira o partido vencedor das eleições de domingo, o CNRT, de Xanana Gusmão, e as restantes forças políticas participantes, considerando ter cumprido a “missão de serviço ao país”.

“Terminamos o nosso mandato, que foi algo que assumi. Missão cumprida. É um pequeno contributo. Termino a minha missão de serviço ao país, de contributo para o país e para o desenvolvimento nacional. Sinto-me realizado”, afirmou Taur Matan Ruak aos jornalistas, no final de uma reunião com o Presidente timorense, José Ramos-Horta.

O encontro entre os dois líderes foi o primeiro desde 24 de janeiro — altura em que deixou de se realizar a reunião semanal habitual — e, ao contrário do que acontecia tradicionalmente, Ramos-Horta acompanhou Taur Matan Ruak no início das declarações aos jornalistas.

Ramos-Horta disse que o encontro serviu para analisar “assuntos pendentes do Governo que é importante terminar, apesar do mandato se concluir”, com destaque para o projeto de requalificação e ampliação do Aeroporto de Díli.

O chefe de Estado felicitou o primeiro-ministro pela liderança durante os desafios da crise política, da pandemia da Covid-19 e dos desastres naturais, “apesar dos quais conseguiu dirigir o Governo e fazer várias iniciativas”.

“Obrigado ao primeiro-ministro e ao restante governo pelo seu contributo para a governação”, afirmou, referindo que o executivo vai agora preparar a transição para o novo Governo.

Por seu lado, Taur Matan Ruak felicitou os partidos que participaram nas legislativas, “em especial o partido vencedor, o CNRT“, agradeceu o contributo e a participação de todos os cidadãos, e vincou que se deve respeitar a decisão dos eleitores.

Destacou ainda o trabalho das forças de segurança, dos órgãos eleitorais e dos jornalistas no acompanhamento do processo eleitoral.

“Houve pequenos problemas, mas comparando com eleições anteriores, as coisas estão a melhorar, a credibilizar e a dar prestígio ao país, o que valoriza o sistema democrático do Estado de direito democrático”, afirmou.

O Congresso Nacional para a Reconstrução de Timor-Leste (CNRT), de Xanana Gusmão, venceu as eleições parlamentares de domingo, mas sem maioria absoluta, obtendo a maior vitória de sempre ao garantir 31 dos 65 lugares do Parlamento timorense.

Em segundo lugar ficou a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), que registou o pior resultado de sempre do partido em termos percentuais, ao perder quatro dos atuais 23 lugares.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) iniciou agora o processo de certificação dos resultados, que inclui resolver votos reclamados, antes dos resultados serem confirmados pelo Tribunal de Recurso.