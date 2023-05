A Visabeira é, em consórcio com a portuguesa Sodecia, candidata à privatização da Efacec. As duas companhias uniram-se nesta segunda tentativa de venda lançada pelo Estado no final do ano passado e fizeram, já este ano, uma oferta vinculativa, que está a ser analisada pela Parpública que irá propor ao Governo o avanço da operação.

A escolha de um candidato mais bem posicionado já terá sido feita pela Parpública e, segundo o Expresso, já estará na mesa dos membros do Governo o relatório da empresa pública com a avaliação das quatro propostas hierarquizadas e com a indicação do primeiro classificado. Mas ainda não foi esta quinta-feira que o processo foi aprovado em Conselho de Ministros, já que não consta do comunicado com o resultado da reunião dos ministros.

Na lista final estão quatro candidatos: três fundos — Oxy Capital, Mutares e Oaktree — e o consórcio Visabeira/Sodecia.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.