A Rússia “continua a aterrorizar a Ucrânia” com ataques noturnos, disse esta quinta-feira o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciando a destruição de 35 aparelhos aéreos não tripulados (drones) durante a última noite.

Moscovo “continua a aterrorizar a Ucrânia” acusou Zelensky numa mensagem difundida através do sistema digital de mensagens Twitter.

We are doing everything we can to reduce the time until new and powerful aircraft with Ukrainian pilots emerge in the Ukrainian skies. It is clear that this global step will allow us to expand our defense capabilities. Because it is only with powerful aircraft that an air defense… pic.twitter.com/Di1329sVxd

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 24, 2023