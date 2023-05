Nem todos as grávidas que, a partir de agosto, tencionem recorrer ao Hospital de Santa Maria para ter os seus bebés vão ser encaminhadas para o Hospital de São Francisco Xavier, contrariamente ao que explicou a Direção Executiva do SNS, na informação enviada na manhã desta quinta-feira às redações. Os partos de alto risco vão continuar a ser realizados no Santa Maria, garantiu ao Observador fonte oficial do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte (CHULN), que integra esta unidade hospitalar.

“As grávidas de maior risco vão continuar a ser acompanhadas em Santa Maria, por causa dos Cuidados Intensivos Pediátricos e da Neonatologia“, referiu a mesma fonte, sublinhando que, embora o Hospital de São Francisco Xavier também disponha destes cuidados, o Santa Maria tem um elevado grau de diferenciação e, com a manutenção do acompanhamento e dos partos das grávidas de maior risco no Santa Maria, pretende-se evitar uma grande pressão sobre as equipas médicas e de enfermagem do São Francisco Xavier.

Assim, vão manter-se a funcionar entre duas e três das atuais sete salas de partos do Hospital de Santa Maria, permitindo a realização de 300 a 400 partos, isto é, cerca de 10 a 15% dos 2900 nascimentos anuais do hospital. Os restantes partos vão ser transferidos para o São Francisco Xavier, para onde serão deslocadas as equipas e os equipamentos.

