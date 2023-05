A candidata e provável futura porta-voz Mariana Mortágua focou o discurso de apresentação da moção que encabeça no ataque ao PS, à maioria absoluta que diz ter ultrapassado todas as (más) expectativas e à forma como os socialistas atacam o alegado “populismo” da oposição.

Se os riscos da maioria absoluta já eram conhecidos — “prepotência e conluio com os poderes mais opacos do país” — Mariana Mortágua considera que a realidade tem sido ainda mais grave: “Não imaginávamos a que ponto chegaria esta maldição que é o poder absoluto.”

“Não me interessa comentar os repetidos hara kiris do Governo. Só vos digo que este espetáculo horroroso é o desfecho de uma sucessão ininterrupta de irresponsabilidades”, atirou. E enumerou essas irresponsabilidades: a crise política “para bloquear um orçamento com mudanças sensatas” para o SNS, por exemplo; o “festival de facilidades” para empresas como a EDP, para a banca ou na concessão de Vistos Gold.

