O Governo português nomeou Ana Paula Fernandes, atual chefe de unidade de Prospetiva, Reforma de Políticas e Relações Globais e coordenadora da Direção de Desenvolvimento da OCDE nestas áreas, para presidente do conselho diretivo do instituto Camões.

De acordo com a edição desta sexta-feira do Diário da República, a nomeação de Ana Paula Fernandes foi assinada pelo primeiro-ministro, António Costa, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

O despacho refere que foram apresentadas três propostas para o cargo e que Ana Paula Fernandes “evidencia perfil adequado e demonstrativo da aptidão e experiência profissional necessárias ao desempenho do cargo”. A comissão de serviço da futura presidente do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua é de cinco anos, renovável por igual período.

Ana Paula Fernandes assumirá funções a partir de 17 de julho deste ano, substituindo no cargo o embaixador João Ribeiro de Almeida.

Natural de Guimarães, Ana Paula Fernandes tem 50 anos e uma licenciatura em Relações Internacionais pela Universidade do Minho, uma pós-graduação em Assuntos Europeus pelo ISEG e um mestrado em Cooperação Internacional pelo ISCTE.

Entre as várias funções que desempenhou foi assessora do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação (2005-2009) e conselheira técnica na Delegação Permanente de Portugal junto da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), assumindo a vice-presidência do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) durante quatro anos.

Desempenhava atualmente as funções de chefe de unidade de Prospetiva, Reforma de Políticas e Relações Globais e coordenadora do trabalho da Direção de Desenvolvimento da OCDE nestas áreas.