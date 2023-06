Cada vez mais as pessoas ligadas ao mundo da tecnologia têm vindo a destruir o estereótipo de “geek” e Mark Zuckerberg é uma delas. O CEO da Meta partilhou um novo objetivo pessoal alcançado ao completar o “Murph Challenge” — um desafio extremo de atividade física —, avançou o The Guardian.

Praticado anualmente no Memorial Day, o feriado nacional nos Estados Unidos da América pelas forças armadas, o “Murph Challenge” é uma homenagem ao oficial da Marinha Michael P. Murphy, morto em combate no Afeganistão em 2005. Baseado num dos seus exercícios favoritos, o desafio consiste em correr 1,6 quilómetros, completar um conjunto de 100 elevações, 200 flexões e 300 agachamentos e terminar com mais uma corrida de 1,6 quilómetros.

Tudo isto, com uma dificuldade acrescida: um colete de quase 10 quilos vestido. Mark Zuckerberg, de 39 anos, completou o desafio, partilhando nas redes sociais a sua conquista. O empresário, que todos os anos tenta fazer o exercício juntamente com as suas filhas, conseguiu terminá-lo em 39 minutos e 58 segundos. De acordo com o The Guardian, um utilizador do Facebook afirmou que o tempo alcançado coloca Zuckerberg no top de 1% das pessoas que completaram o desafio.

“Eu tento fazer o Murph Challenge com as meninas todos os anos no Memorial Day como uma tradição para honrar aqueles que nos defendem”, escreveu Zuckerberg no Facebook, acrescentando: “As meninas fizeram um quarto do Murph (sem pesos) em 15 minutos!”

Mas será assim tão difícil completar o desafio? Phil Hilton, escritor e consultor editorial, provou que sim. Aos 59 anos, desafiou-se a si mesmo e, com uma mochila às costas, cheia de halteres embrulhados em toalhas, fez o exercício que, segundo o próprio no jornal The Telegraph, o fez respeitar ainda mais Zuckerberg. “A horrível mochila transformou-se num dispositivo de dor que me queimava a pele e as flexões começaram a queimar-me os ombros”, escreveu.

O Murph Challenge pode ser cumprido de duas formas: fazer as etapas todas de seguida ou dividir os exercícios em conjuntos mais pequenos, repetindo a sequência — duas elevações, quatro flexões e seis agachamentos — 50 vezes.

Phil Hilton optou pela segunda opção e, a muito custo, terminou o Murph Challenge numa hora e 20 minutos: “Um poço escuro de exaustão e desespero. Nunca mais”, escreveu. Apesar de ter considerado extremamente difícil, o escritor concluiu que o exercício lhe fez perceber o que significa fazer algo “verdadeiramente difícil”. “O treino de homenagem ao herói é uma pequena janela genuinamente humilde para a vida daqueles que passam por perigos reais em nosso nome”, afirmou.

Não é a primeira vez que o fundador do Facebook partilha os seus feitos atléticos. No início do mês de maio publicou na sua rede social fotografias da vitória no seu primeiro torneio de jiu jitsu. O empresário alcançou uma medalha de ouro e uma de prata.

“É inspirador ver alguém tão conhecido desafiar-se a si próprio numa nova arena”, escreveu Camarillo, o treinador de Zuckerberg, citado no The Telegraph.