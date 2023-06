António Costa envia um recado ao Presidente da República e à oposição de que os resultados das legislativas de 2022 são para respeitar. Em mais uma versão do ‘deixem-nos trabalhar’ de Cavaco Silva, o primeiro-ministro disse na Comissão Nacional do PS, em Matosinhos, que “aquilo que compete aos políticos é respeitarem aquilo que os portugueses resolveram [nas legislativas de 2022] e não complicar a vida dos portugueses.”

O secretário-geral do PS lembrava que “ainda no ano passado, os portugueses resolveram uma grave e efetiva crise política, que o senhor Presidente da República chamou os portugueses a resolver. Foram chamados e resolveram essa crise política.” Os políticos, adverte agora Costa, têm de respeitar este resultado. Ao dizer que essa era uma “efetiva” crise, o primeiro-ministro sugere novamente que a atual crise política é fictícia e empolada pela oposição. Daí que faça um aviso, lá dentro (no órgão máximo entre Congressos) do partido, mas que tem os principais alvos fora da sala. “A postura do PS tem sido essa e tem de continuar a ser essa: de estarmos foçados em responder às necessidades dos portugueses”, insistiu Costa, dirigindo-se ao comentário

Rigor das contas é para investir no SNS

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.