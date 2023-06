Uma das coisas boas entre os prós e contras que o Estádio Nacional terá sempre enquanto palco de um dia como não há mais ao longo de uma temporada na final da Taça de Portugal é a perspetiva mais aberta do que é normal para a zona técnica das duas equipas. No caso do FC Porto, era ali que estava Sérgio Conceição, no limite daquilo que era o tracejado já a chegar ao relvado e a olhar apenas para trás quando se apercebia de algo atrás de si. Mais uma vez, deu show: a aplaudir os seus atletas, a receber uma bola de primeira sem deixar cair a recordar os velhos tempos de jogador antes de passar a Pepê, a protestar sobretudo com todos os momentos em que o encontro parava quebrando o ritmo que vai na equipa. No final, mesmo com aquele susto que o deixou mais tenso aquando da expulsão de Wendell e a substituição de Toni Martínez (que fez questão de abraçar quase a pedir “desculpa” perante os gestos de compreensão do espanhol), notava-se que o técnico estava satisfeito com o que tinha trabalhado e via em campo. E foi isso que destacou no final.

“O resultado complicou-se um bocadinho com a expulsão do Wendell mas depois o Niakaté foi expulso também. Mesmo com dez o jogo estava controlado. Foi um grandíssimo jogo, um dos melhores que tive como treinador do FC Porto”, começou por admitir à RTP3 o treinador que fez mais história pelos azuis e brancos, tornando-se o primeiro a conseguir ganhar três finais da Taça de Portugal à frente de José Maria Pedroto, Fernando Santos e Jesualdo Ferreira. Em paralelo, Sérgio Conceição viu também ganhar o quinto título nos últimos seis disputados a nível nacional, aumentando para dez o número de conquistas pelo clube. Ou seja, mais jogos, mais vitórias, mais troféus ganhos e mais razões para os adeptos azuis e brancos cantarem de forma insistente a música do seu treinador a par da inevitável referência a Pinto da Costa.

“Cânticos para ficar no clube? Agora é desfrutar desta Taça de Portugal, desta conquista. Depois, a partir de amanhã, vamos falar sobre aquilo que vai ser o futuro próximo do FC Porto a todos os níveis. Acho que agora não é tema. Uma palavra para os adeptos que foram fantásticos do princípio ao fim, sempre muito dedicados e apaixonados. Dá-me um sabor agridoce porque se fôssemos competitivos desta forma em alguns momentos da época, em jogos em que não digo que facilitámos, mas… Quando disse que fomos a melhor equipa não quero tirar mérito ao Benfica. Foram consistentes, fizeram uma primeira volta incrível. Se tivéssemos a mesma consistência que tivemos na segunda…”, comentou Sérgio Conceição.

“Saídas e mercado? Não é só o FC Porto, é difícil os clubes portugueses segurarem estes jogadores. É a nossa realidade. Estamos num campeonato que não tem esse poderio financeiro e infelizmente estes bons jogadores acabam por sair de forma natural e é difícil para os treinadores. Andamos aqui também a tentar competir na Europa e não esquecemos as equipas portuguesas, que este ano deram uma imagem fantástica. Não temos esse arcaboiço para manter alguns dos jogadores. Se houvesse continuidade, também tínhamos uma palavra a dizer na Europa”, rematou à RTP o técnico após a 12.ª vitória seguida.

