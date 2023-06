Em atualização

Depois de um primeiro dia de julgamento marcado por um discurso pouco coerente de Justo Montes, o único arguido que até agora prestou declarações, e por uma greve dos funcionários judiciais, que atrasou o início da sessão e anulou os trabalhos da tarde, continua esta terça-feira o julgamento pela morte de Jéssica, que morreu há um ano. O Ministério Público acredita que a criança de três anos terá sido dada como moeda de troca para o pagamento de uma dívida que a mãe fez por serviços de bruxaria. Foi utilizada como correio de droga e agredida várias vezes.

Nesta sessão, Inês Sanches, mãe de Jéssica e presa na cadeia de Odemira, entrou algemada — ao contrário daquilo que aconteceu no dia anterior. Enquanto chorava, as mãos só ficaram livres depois uma curta conversa com a sua advogada, que se aproximou de Inês, acusada de um crime de homicídio qualificado e um crime de ofensas à integridade física qualificada. E enquanto esta conversa decorria, os funcionários judiciais trouxeram várias caixas de papel, onde estão as provas recolhidas pela Polícia Judiciária — como casacos, isqueiros e outros objetos que serão mostrados ao longo do dia.

