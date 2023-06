(Em atualização)

O Papa Francisco deu entrada esta terça-feira de manhã no Hospital Gemelli, em Roma, para realizar exames de rotina, noticiou a agência ANSA, que cita fontes próximas.

Foi neste hospital que Francisco esteve internado no final de março devido a uma infeção respiratória. A notícia do internamento surgiu depois de o Vaticano ter revelado que o líder da Igreja Católica tinha sido transportando para o centro apenas para fazer alguns exames previamente agendados.

O Papa vai visitar Portugal no início de agosto, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). O Pontífice vai chegar ao país no dia 2 de agosto e regressa ao Vaticano a 6.