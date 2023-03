O Papa Francisco foi transportado esta quarta-feira para o hospital para a realização de exames, anunciou o Vaticano, assegurando que apenas estão em causa exames previamente agendados — embora a imprensa italiana fale em problemas cardíacos e respiratórios.

A informação foi inicialmente anunciada pelo porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, no seu habitual contacto diário com os jornalistas que têm acreditação permanente na Sala de Imprensa da Santa Sé.

“Esta tarde, o Santo Padre foi ao [hospital] Gemelli para alguns exames de controlo previamente programados”, afirmou Bruni, não acrescentando qualquer detalhe adicional sobre o estado de saúde do Papa.

Na manhã desta quarta-feira, o Papa Francisco presidiu à habitual audiência geral semanal, na Praça de São Pedro, mas não teve qualquer compromisso na agenda oficial para a parte da tarde, uma vez que seguiu para o hospital.

Apesar de a informação oficial do Vaticano se limitar a esta frase do porta-voz da Santa Sé, os jornais italianos estão a avançar mais detalhes sobre o internamento de Francisco no hospital de Roma.

Segundo o Corriere della Sera, que cita fonte hospitalar, o Papa Francisco foi levado de ambulância para o hospital depois de ter experienciado problemas cardíacos e fadiga respiratória. A mesma fonte garante que, neste momento, a situação de Francisco “não é preocupante”, embora o Papa esteja a ser submetido a uma miríade de exames, incluindo uma gasometria, e esteja a ser monitorizado ao segundo.

Além disso, o Corriere della Sera diz que no Vaticano já circula a informação, embora ainda não oficialmente, de que foram canceladas todas as audiências e compromissos do Papa Francisco agendadas para quinta e sexta-feira. O objetivo, segundo fonte citada por aquele jornal italiano, foi o de “garantir espaço na agenda para que os exames possam continuar durante o tempo que for necessário”.

Vários meios italianos acrescentam que os responsáveis de segurança do Papa Francisco e do hospital Gemelli já estão de alerta para a possibilidade de o pontífice ter de passar a noite na unidade de saúde — algo que, tendo em conta que este domingo começa a Semana Santa, com a celebração do Domingo de Ramos, dificilmente estaria previamente agendado.

Antes de ser transportado para o hospital, o Papa Francisco teve de cancelar uma entrevista com uma estação de televisão no Vaticano.

Esta não é a primeira vez que o Papa Francisco é internado no hospital Gemelli. Em junho de 2021, o pontífice esteve mais de uma semana internado naquela unidade de saúde para uma operação ao cólon.

O Papa Francisco tem outros problemas de saúde, incluindo um problema nos joelhos que o obriga a usar frequentemente uma cadeira de rodas para se movimentar, e dificuldades pulmonares desde a juventude.