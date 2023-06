O colégio disciplinar da Ordem dos Médicos vai suspender provisoriamente dois cirurgiões do Hospital de Faro, suspeitos de má prática, está a avançar o Expresso.

De acordo com o jornal, a comunicação da decisão, que decorrerá das denúncias feitas em abril deste ano por Diana de Carvalho Pereira, interna de cirurgia geral naquele hospital, deverá acontecer ainda durante a tarde desta quarta-feira. Só nessa altura será conhecida a fundamentação apresentada pela entidade reguladora para validar a decisão.

Também segundo o Expresso, um dos profissionais agora suspensos será o orientador do internato de cirurgia geral do Hospital de Faro.

Recorde-se que as primeiras denúncias foram feitas por Diana de Carvalho Pereira, 27 anos, licenciada em medicina pela Universidade de Coimbra, no passado dia 1 de abril.

Nesse sábado, a médica recorreu à Polícia Judiciária de Faro para apresentar queixas de alegadas más práticas médicas, nomeadamente de “negligência” e “erro”, alegadamente cometidas pelo cirurgião Pedro Henriques, seu ex-orientador da formação específica Centro Hospitalar Universitário do Algarve, e encobertos pelo diretor do serviço de cirurgia do Hospital de Faro, Gildásio Martins dos Santos.