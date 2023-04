Diana de Carvalho Pereira não sabe explicar porque é que as práticas que viu entre janeiro e março no serviço de cirurgia geral do Centro Hospitalar Universitário de Faro (CHUA) estão erradas. Não sabe porque é médica interna e não tem ainda “capacidade técnica” ou “experiência” para saber, por contraposição, como é que se faz bem. Mas sabe que, precisamente enquanto cumpria a formação específica no Hospital de Faro, encontrou evidências de más práticas clínicas que terão chegado a resultar em morte e em lesões corporais.

A primeira denúncia de Diana de Carvalho Pereira, que tirou Medicina na Universidade de Coimbra e fez a formação geral também em Faro, aconteceu a 1 de abril. Nesse sábado, a médica de 27 anos natural do Porto dirigiu-se à Polícia Judiciária de Faro com histórias de “erro” e “negligência” alegadamente cometidos pelo cirurgião Pedro Henriques, seu ex-orientador da formação específica, e encobertos pelo diretor do serviço de cirurgia do Hospital de Faro, Gildásio Martins dos Santos.

Só que as denúncias vão além dos atos clínicos praticados entre as quatro paredes dos blocos operatórios. Em entrevista ao Observador, a médica interna acusou os cirurgiões com que trabalhou na formação específica de “não quererem, pura e simplesmente, saber dos doentes” — às vezes por causa da sua idade ou orientação sexual. Em causa, estarão comentários sobre como a origem de lesões exibidas por um doente do sexo masculino ser as práticas sexuais em que participava por ser homossexual.

