Uma “grande estrada circular”, com 777 quilómetros de extensão e que percorre toda a região Norte, atravessando 35 municípios, foi esta quarta-feira apresentada publicamente, em Esposende, pela mão de um youtuber da região.

“Este é um produto turístico, que conecta duas estradas épicas (a Nacional 103 e a Nacional 222) e que pretende combater assimetrias entre litoral e interior e gerar riqueza para todo o Norte”, disse Marco Neiva à Lusa.

Chama-se Rota Norte e traduz-se numa aventura, sem ponto de partida nem de chegada, para se fazer de bicicleta, de mota, carro ou autocaravana. A rota cobre as regiões do Minho, Trás-os-Montes, Douro e Porto, atravessando oito distritos e 35 municípios.

Passa ainda pelas estradas nacionais 13, 218 e 221, que, acrescenta Marco Neiva, formam o “anel dourado dos grandes viajantes”. “A ideia é criar um produto turístico que seja para o Norte aquilo que a EN2 é para todo o país”, referiu o mentor da ideia.

Já disponível em rotanorte.pt e no youtube, o projeto vai ainda contar com um guia com toda a informação sobre os locais e motivos “de visita obrigatória” ao longo do trajeto, como monumentos, paisagens, costumes, tradições, gastronomia e alojamento. O guia deverá estar pronto no próximo ano. Um mapa digital interativo e um passaporte turístico digital são outros componentes do projeto.

Numa fase de arranque, o produto está a ser promovido essencialmente dentro de portas, mas o objetivo é projetá-lo além-fronteiras, aproveitando a proximidade do aeroporto Sá Carneiro e os vários “pontos de contacto” com a Espanha.

Segundo Marco Neiva, nos próximos quatro dias será realizado o passeio inaugural, com 30 participantes, que servirá para reunir fotografias para o futuro guia. “Este é um produto turístico que já despertou o interesse dos municípios da região e da própria Entidade Regional de Turismo”, afiançou o youtuber.

Explicou que a apresentação pública decorreu em Esposende por este ser o único concelho por onde a rota passa duas vezes, designadamente na EN13 e na EN103.