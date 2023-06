“Aproximam-se das Forças em Parada o Ministro das Infraestruturas, João Galamba”. Após o speaker ter feito este anúncio, assobios e frases como “vai para a rua” ou “demita-se” fizeram-se ouvir por toda a avenida onde decorriam as cerimónias oficiais do 10 de Junho.

Pouco depois chegou o primeiro-ministro, António Costa, que foi aplaudido pela maioria dos populares presentes assim como Marcelo Rebelo de Sousa. Costa teve, no entanto, um momento tenso já no fim das cerimónias. A caminho do almoço o primeiro-ministro foi abordado por vários professores em protesto. Parou, ouviu e respondeu a vários. Seguiu depois o seu caminho, a pé, contra a vontade da sua equipa de segurança.

Neste trajeto, de cerca de um quilómetro, Costa ouviu elogios ao seu trabalho, tirou selfies, deu beijinhos e abraços. Tinha, no entanto, sempre atrás dele e da sua mulher um grupo de professores que insistia em não largar António Costa.

Empunhados de vários cartazes com caricaturas de Costa com um nariz de porco e com a palavra “Respeito” em letras garrafais, iam gritando “demissão”. Já a chegar ao restaurante, a mulher do primeiro-ministro, Fernanda Tadeu, começou a discutir com os manifestantes sem disfarçar a irritação: “Fantoche! Sabe lá o que é ser professor, sabe lá o que é ter os alunos como prioridade”. Costa chega a pedir à mulher para se acalmar (“não respondas”), mas o apelo não foi acolhido: “Tenho liberdade para dizer o que quiser”, diz Fernanda Tadeu ao marido. Depois de alguma contenção, o próprio António Costa acusa um dos manifestantes: “Racista!”.

Marcelo Rebelo de Sousa seguia uns metros atrás de toda esta cena. Também a cumprimentar as centenas de populares conseguiu fintar os professores no seu protesto e depois do almoço continuou com uma agenda apertada no Peso da Régua. Já António Costa, terminado o almoço, foi-se imediatamente embora.

