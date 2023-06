É um retrato de Portugal que queremos porque aquilo que os une, aos 19 concelhos do Douro, é o vinho, vindo do Douro, que lembra a nossa aliança com os britânicos, que daqui a cinco dias, reunirá o rei acabado de coroar e o representante de todos os portugueses , para evocarem 650 anos de história, sem paralelo na Europa e, porventura, no mundo. Não que o vinho do Douro tivesse só esse passado, mas porque, a caminho de três séculos, selou um passo decisivo na vida dessa aliança.”

O Presidente da República aproveitou o discurso, como tantas vezes faz, para promover um evento futuro. Neste caso, Marcelo Rebelo de Sousa estava a fazer referência à visita oficial a Londres, que vai decorrer entre 14 e 16 de junho e onde irá celebrar a aliança política, económica e militar de 650 anos entre Portugal e o Reino Unido. Dos eventos faz parte um encontro entre Marcelo e Carlos III e por isso o Presidente aproveitou o facto de estar no Douro — região cujos vinhos foram parte importante das relações económicas entre os dois países — para lançar esse encontro que terá dentro de cinco dias com o recém-coroado Rei de Inglaterra.

É o retrato que queremos. Porque só somos verdadeiramente portugueses, na medida em que sempre fomos e somos universais (…) [Precisamos] de entender ao mesmo que temos de receber outros, tal como exigimos que eles nos recebam a nós .”

À semelhança do que fez nos discursos do 10 de junho dos últimos dois anos, Marcelo volta a defender os imigrantes e a lembrar que Portugal é um país de emigrantes (imigrantes lá fora) e que deve tratar os estrangeiros que residem no País da mesma forma que exige que os portugueses sejam tratados quando decidem procurar uma vida melhor no estrangeiro.

