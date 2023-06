Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra

As inundações provocadas pela destruição da barragem de Nova Kakhovka, na região de Kherson, permitiram que duas amigas conseguissem, por fim, escapar da região ocupada pela Rússia. De acordo com a BBC News, foram salvas pelas equipas de resgate.

Marina, de 76 anos, e Valentina, de 86, são duas habitantes da aldeia de Kardashynka, na margem oriental do rio Dnipro, a mais afetada pela água. Apesar de, em novembro, Kherson ter sido libertada depois de oito meses sob ocupação russa, as pontes destruídas impediram que as duas amigas e os seus vizinhos pudessem chegar à outra margem.

A destruição da barragem de Nova Kakhovka veio mudar este cenário. Com o nível da água a subir, as equipas de resgate conseguiram chegar à aldeia e libertá-las. “Estava a passar um barco, começámos a gritar e a acenar”, disse Maryna, citada na BBC News, revelando o que disse aos salvadores: “Temos estado à espera de ajuda.”

Com idades avançadas, e “muitas doenças” associadas, as duas contam como têm vivido dias difíceis, sem acesso a eletricidade ou sinal de rede no telemóvel. “Era como se estivéssemos numa ilha desabitada”, confessam.

Junto delas estava um outro habitante de Kardashynka, Viktor Kovalenko, que, segundo o canal britânico, perdeu recentemente a mulher, vítima de um bombardeamento. “Enterrei-a ao lado da minha mãe. Disse-lhe para esperar por mim”, contou Viktor, acrescentando: “Estava sempre a amaldiçoar os russos na cara deles. Não sei como é que não me mataram. Se vocês soubessem como era boa a nossa vida juntos. Agora não tenho mulher, não tenho casa, não tenho nada.”

Nas redes sociais, centenas de pessoas têm feito pedidos de ajuda para serem resgatadas da região. “Ajudem-me, por favor!”, escreve Svitlana, citada pela BBC News, alertando que estão há “três dias sem comida e água” e que 35 pessoas estão presas numa casa: “Estão todos num telhado próximo, as crianças estão a gritar e a chorar”.

Desde a destruição da barragem, a 6 de junho, pelo menos 10 pessoas morreram e cerca de 40 continuam desaparecidas. Na região controlada pela Rússia, segundo a SIC Notícias, mais de 22.000 casas ficaram submersas e 13 pessoas morreram.

Apesar de as forças armadas ucranianas estarem a realizar várias missões de salvamento, também “voluntários destemidos” estão a ajudar nas evacuações. Segundo a BBC News, um dos voluntários foi “alvo de fogo russo” durante um resgate: “O problema é que os soldados russos estão ali à espera que cheguem voluntários ou soldados para poderem disparar sobre eles”, explicou.