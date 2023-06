Esta segunda-feira, milhares de fóruns do Reddit vão desaparecer temporariamente como forma de protesto. Os “apagões”, como já estão a ser descritos, são voluntários e marcam um protesto contra a alteração de políticas na plataforma.

O Reddit anunciou recentemente um plano para cobrar comissões a aplicações de terceiros para usarem a plataforma, decisão que está a ser vista com maus olhos pelos utilizadores. Com estes “apagões”, algumas das comunidades com maior número de utilizadores, com milhões de pessoas, vão deixar de estar visíveis ao público.

Fóruns como r/todayilearned, r/funny ou r/gaming, alguns deles com mais de 30 milhões de subscritores, juntaram-se à campanha de protesto.

De acordo com a CNN, as alterações no Reddit já levaram algumas aplicações a anunciar o encerramento. A aplicação Apollo, por exemplo, anunciou que vai encerrar a 30 de junho. “As decisões recentes e ações do Reddit tornaram infelizmente impossível para a Apollo continuar”, foi explicado, referindo que o preço exigido em comissões, cerca de 20 milhões de dólares (19 milhões de euros), era demasiado alto.

As mudanças do Reddit entram em cena no próximo mês. O protesto marca um novo desenvolvimento nas queixa dos utilizadores, que consideram que a introdução de comissões é um esforço da empresa para eliminar a concorrência, Ao mesmo tempo, defendem que favorece a aplicação própria do Reddit, que muitos utilizadores consideram ser mais lenta e com mais erros.

Há ainda receio entre os utilizadores de que a mudança possa ter consequências para a comunidade que faz moderação de conteúdos no Reddit, muitas vezes com recurso a aplicações de terceiros. “A 12 de junho, muitos ‘subreddits’ [comunidades] vão ficar privadas para protestar contra esta política. Alguns vão regressar após 48 horas: outros vão continuar privados de forma permanente até a situação ser resolvida de forma adequada, já que muitos moderadores não conseguem trabalhar com as ferramentas pobres que estão disponíveis na aplicação oficial”, é possível ler num comunicado sobre o protesto.

“Não é algo que fazemos de ânimo leve: fazemos aquilo que fazemos porque amamos o Reddit e acreditamos verdadeiramente que esta mudança vai tornar impossível fazer aquilo que adoramos.”