Era uma grande oportunidade, rapidamente se tornou uma mera questão de tempo. Apesar de ter algumas cláusulas de recompra de passes mediante um determinando número de encontros oficiais realizados, há muito que o Sporting pretendia acelerar esse processo em relação a dois dos principais ativos do plantel de Rúben Amorim: Pedro Gonçalves e Ugarte. As negociações por um acabaram por precipitar o negócio do outro. E se esse acordo com o Famalicão de quase dez milhões de euros estava há muito alcançado nas suas principais bases, foi anunciado ainda antes de sexta-feira, dia em que encerra o exercício de 2022/23.

Assim, e de acordo com o comunicado enviado na noite desta quarta-feira à CMVM, a SAD leonina começou por explicar no ponto 1 que comprou mais 10% de Manuel Ugarte por dois milhões de euros, passando assim a ter 80% dos direitos económicos do internacional uruguaio. “Mais se informa que o valor do mecanismo de solidariedade é suportado pela Famalicão SAD”, acrescenta a missiva. Os famalicenses ficam na mesma de 20%, sendo que o médio já custou ao Sporting um total de 12,5 milhões de euros: 6,5 milhões quando foi contratado no verão de 2021 por 50% do passes, mais dois milhões por 10% do passe por ter feito mais de 30 jogos em cada uma das épocas até aqui e agora mais dois milhões para chegar aos 80%.

Desta forma, Ugarte fica como o segundo jogador mais caro de sempre, ultrapassando no top 3 Luciano Vietto e Bas Dost e ficando apenas atrás do avançado Paulinho. Custo? Não, investimento. E um investimento certo: o Sporting já chegou a acordo para vender o uruguaio ao PSG por 60 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão que tinha em Alvalade, o que permite ao Sporting receber 48 e não “apenas” 42 milhões de euros como se não tivesse os tais 80%. Ou seja, gastou dois para ir buscar mais seis.

Em atualização