O golo do internacional português Pedro Gonçalves ao Arsenal, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, foi considerado o melhor da edição 2022/23 da segunda competição da UEFA.

⚽️???? O fantástico pontapé de Pedro Gonçalves contra o Arsenal foi eleito pelos Observadores Técnicos da UEFA o Golo da Época 2022/23 da Europa League ????????????

O golo, que valeu ao Sporting o empate no jogo (1-1), foi marcado aos 62 minutos, num remate, em balão, do médio ainda dentro do círculo do meio-campo, aproveitando o adiantamento do guarda-redes Aaron Ramsdale.

O Sporting acabaria por eliminar o Arsenal, no desempate por grandes penalidades, face aos empates nas duas mãos, e depois de no primeiro jogo ter registado uma igualdade a 2-2 no Estádio José de Alvalade.

A UEFA divulgou este domingo quais os 10 melhores golos da Liga Europa, com o seu painel de observadores a colocar em primeiro o golo de Pedro Gonçalves, em segundo um de Di Maria (Juventus) ao Nantes, e em terceiro de Omri Altmana (AEK Larnaca) ao Dínamo Kiev.

Também este domingo, os especialistas da UEFA elegeram Jesús Navas, do campeão Sevilha, como o melhor jogador da Liga Europa, e Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), como o melhor jogador jovem.

O ‘onze’ ideal inclui oito jogadores dos finalistas, Bounou, Jesus Navas, Acuña e Rakitic, do Sevilha, e Smalling, Matic, Pellegrini e Dybala, da Roma, além de Tah (Leverkusen), Boniface (Union Saint Gilloise) e Rashford (Manchester United) como ‘outsiders’.