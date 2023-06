Ensina-nos a sabedoria popular que se uma coisa parece um pato, anda como um pato e grasna como um pato, então é porque provavelmente é um pato. No caso de Marta Temido, o ditado poderia aplicar-se mais ou menos assim: se tem uma sala a rebentar pelas costuras para a receber, uma figura de peso nacional a apoiá-la e uma antecâmara de programa para Lisboa, então é porque provavelmente deve ser, pelo menos, considerada uma forte hipótese para se candidatar à autarquia da capital. Até porque nem a própria desmente que possa vir a sê-lo: só diz que este não é o tempo de falar sobre isso.

Marta Temido até estava, nesta quinta-feira, no Largo do Rato, na sede do PS, para se candidatar a Lisboa — por agora apenas à concelhia do PS, de que já era líder interina, e onde irá a votos sem adversário no dia 7 de julho. Mas se na cabeça de todos estaria o cenário de uma candidatura às autárquicas, em 2025, foi a própria que não se fez rogada e falou sobre o assunto — não para fechar a porta à hipótese, mas antes para deixá-la bem aberta. “Tudo tem o seu tempo, e a seu tempo o PS fará essa escolha”.

Depois, aos jornalistas, foi ainda mais clara sobre a sua própria disponibilidade: “Os militantes devem estar disponíveis para servir o partido. E da mesma forma que estive disponível para este trabalho na concelhia, estarei disponível se o partido precisar de mim“. O tempo era de falar da concelhia, sim, mas os aplausos e o entusiasmo da sala indiciavam que na cabeça dos socialistas ali presentes já se equacionava algo mais — e Temido também se dirigiu a eles sem grandes pudores.

