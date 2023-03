Dentro de um ano o país estará em pré-campanha para as eleições europeias e este é o momento de medir e testar nomes para uma candidatura em que o PS coloca especial relevância. E muito porque sobre os ombros paira um fantasma que não consegue afugentar desde os “meses horribilis” – expressão de um dirigente socialista –, a dissolução da Assembleia da República. Para esse combate, nas fileiras socialistas estão a ser alinhados sobretudo nomes que estão ou passaram pelo Governo, sem máculas de dimensão significativa.

No topo do partido não se vê “nenhuma boa razão” para definir já essa linha de ataque que é empurrada mais para a frente no calendário, garantindo-se que “ainda não foi discutida”, mas a avaliação política já está em curso.

Há quatro anos, na preparação das Europeias de 2019, António Costa já tinha o plano na cabeça pelo menos seis meses antes de o divulgar (o que aconteceu apenas a três meses das eleições), até porque isso exigiu várias mexidas no Governo. Na altura da aprovação do Orçamento do Estado para 2019, em outubro, o então secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, já sabia que aquele tinha sido o último cuja negociação tinha coordenado, já que seguiria dali para o Ministério das Infraestruturas para render Pedro Marques que seria o cabeça de lista às Europeias. A número dois da mesma lista, Maria Manuel Leitão Marques, também saiu do Governo, deixando o cargo de ministra da Presidência para Mariana Vieira da Silva.

